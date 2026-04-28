Oltre 80 volatili nascosti in uno stabile | sequestrate specie protette scatta la denuncia

In un'operazione di polizia, sono stati sequestrati oltre 80 volatili di specie protetta nascosti all’interno di un edificio. Gli uccelli, catturati con richiami acustici non autorizzati, sono stati rinvenuti in diverse aree dello stabile, dove erano tenuti al buio. La persona coinvolta è stata denunciata per aver detenuto illegalmente animali tutelati dalla legge.

Tempo di lettura: 2 minuti Deteneva numerosi uccelli di specie protetta occultandoli in diverse parti di un edificio, tenuti al buio dopo essere stati catturati mediante l’utilizzo di richiami acustici vietati dalla legge. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, diretti dal Colonnello Biagio Chiariello, che si sono avvalsi della collaborazione di esperti della Lipu di Napoli, nominati ausiliari di polizia giudiziaria. Nel corso di un controllo effettuato nel territorio di Trentola Ducenta, gli agenti hanno accertato la presenza, all’interno di uno stabile di due piani, di oltre 80 volatili detenuti illegalmente da un uomo di 60 ann i.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oltre 80 volatili nascosti in uno stabile: sequestrate specie protette, scatta la denuncia Notizie correlate Specie protette custodite senza documenti in una pensione per animali: denunciata la titolareNel corso di un primo controllo erano già emerse difformità igienico-sanitarie e gestionali, per le quali l'Asp aveva imposto specifiche prescrizioni... Leggi anche: Sequestrati oltre 80 grammi di hashish, erano nascosti nel deposito attrezzi: arrestato 43enne Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Uccelli protetti nascosti al buio e richiami acustici illegali: nei guai 60enne | FOTO; Oltre 80 volatili nascosti in uno stabile: sequestrate specie protette, scatta la denuncia.