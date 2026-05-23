rivoluzione allegri

Il Milan potrebbe puntare su alcuni punti fermi per chiudere la stagione. La squadra cerca stabilità e cercherà di consolidare le proprie prestazioni in vista delle ultime partite. La società valuta le scelte tecniche e i giocatori da confermare, mentre l’allenatore lavora per migliorare l’assetto della squadra. Non sono stati annunciati cambi di formazione o acquisti imminenti, ma si punta a mantenere equilibrio e continuità.

Forse è il caso, per il Milan, di provare a concludere la stagione grazie a qualche punto fermo. E uno di questi è sicuramente Luka Modric andato ko (frattura dello zigomo sinistro) per una testata di Locatelli contro la Juve, e già domenica a Genova schierato in panchina e in fibrillazione nel finale, pronto a entrare così da convincere Allegri a indicarlo come modello agli altri componenti del gruppo. «Sto bene, sono pronto a rientrare, giocherò con la maschera, con Allegri ho buoni rapporti e per il futuro aggiungo che qui al Milan mi trovo bene» la sintesi della sua intervista concessa a Mediaset ieri. Il fuoriclasse croato è diventato la guida spirituale e calcistica del Milan ed è scontato vederlo impegnato nell'ultima sfida di domenica sera col Cagliari che può certificare l'ingresso in Champions league. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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