Rivoluzione Allegri
Il Milan potrebbe puntare su alcuni punti fermi per chiudere la stagione. La squadra cerca stabilità e cercherà di consolidare le proprie prestazioni in vista delle ultime partite. La società valuta le scelte tecniche e i giocatori da confermare, mentre l’allenatore lavora per migliorare l’assetto della squadra. Non sono stati annunciati cambi di formazione o acquisti imminenti, ma si punta a mantenere equilibrio e continuità.
Forse è il caso, per il Milan, di provare a concludere la stagione grazie a qualche punto fermo. E uno di questi è sicuramente Luka Modric andato ko (frattura dello zigomo sinistro) per una testata di Locatelli contro la Juve, e già domenica a Genova schierato in panchina e in fibrillazione nel finale, pronto a entrare così da convincere Allegri a indicarlo come modello agli altri componenti del gruppo. «Sto bene, sono pronto a rientrare, giocherò con la maschera, con Allegri ho buoni rapporti e per il futuro aggiungo che qui al Milan mi trovo bene» la sintesi della sua intervista concessa a Mediaset ieri. Il fuoriclasse croato è diventato la guida spirituale e calcistica del Milan ed è scontato vederlo impegnato nell'ultima sfida di domenica sera col Cagliari che può certificare l'ingresso in Champions league. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
RIVOLUZIONE TOTALE AL MILAN - Radio Rossonera Talk
Sullo stesso argomento
Milan, Allegri punta Fagioli: rivoluzione a centrocampoIl Milan inizia a delineare le strategie per la prossima stagione partendo dal reparto che, nonostante le alterne fortune, ha garantito la maggiore...
Figc, rivoluzione Malagò: Allegri Ct e Ranieri Direttore TecnicoIl destino della Nazionale italiana potrebbe decidersi il prossimo 22 giugno, data fissata per l’elezione del nuovo presidente della FIGC.
RIVOLUZIONE MILAN: ALLEGRI CONFERMATO, MONCADA E FURLANI AL CAPOLINEA? Clima sempre più teso in casa AC Milan. Le ultime indiscrezioni di mercato tracciano un quadro di totale ridimensionamento dell’attuale assetto societario, con facebook
Possibile rivoluzione in casa AC Milan: il futuro di Giorgio Furlani è sempre più in bilico #Milan #Furlani #Cardinale #Allegri #ACMilan #SerieA #ChampionsLeague x.com
Rivoluzione AllegriIn attesa dei cambi dirigenziali Allegri attende il lieto fine per poi sedersi a un tavolo col club. E intanto Leao scalda i ... ilgiornale.it
[Vitiello] Tre ipotesi per una rivoluzione aziendale SCENARIO A Furlani resiste con un nuovo DS come D’Amico e un nuovo allenatore. SCENARIO B Ibrahimovic torna al potere e sceglie un nuovo allenatore e DS SCENARIO C Cardinale sceglierebbe Gallian reddit
Milan, rivoluzione Allegri: bocciati tre pilastri della squadraMax Allegri è pronto alla rivoluzione in casa Milan: il tecnico rossonero ha fatto fuori tre colonne della squadra ... calciomercatoweb.it