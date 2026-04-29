Il Milan sta pianificando le mosse per la prossima stagione, concentrandosi sul centrocampo. La squadra ha deciso di puntare su un giovane centrocampista, dopo aver analizzato le prestazioni della stagione in corso. La scelta riguarda un giocatore che attualmente veste un’altra maglia e che potrebbe entrare nel progetto tecnico del club nei prossimi mesi. La società sta valutando le offerte e le possibilità di trasferimento.

Il Milan inizia a delineare le strategie per la prossima stagione partendo dal reparto che, nonostante le alterne fortune, ha garantito la maggiore solidità nell’attuale annata: il centrocampo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe indicato con estrema chiarezza il profilo ideale per rinforzare la mediana rossonera, puntando con decisione su Nicolò Fagioli. L’allenatore livornese, che lo aveva già svezzato e lanciato stabilmente ai tempi della Juventus, vede nel centrocampista — reduce da una stagione brillante come una delle poche note liete della Fiorentina — l’elemento perfetto per garantire qualità e dinamismo, sia come alternativa di lusso che come potenziale titolare in un sistema di rotazioni sempre più esigente.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri punta Fagioli: rivoluzione a centrocampo

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