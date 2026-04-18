Il 22 giugno si avvicina, giorno in cui verrà eletto il nuovo presidente della FIGC. La Federazione ha annunciato un cambio di rotta con l’ingresso di un nuovo direttore tecnico e l’insediamento di un nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana. La decisione riguarda figure di rilievo del calcio, con l’obiettivo di impostare il futuro della rappresentativa nazionale. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane, al termine del processo elettorale.

Il destino della Nazionale italiana potrebbe decidersi il prossimo 22 giugno, data fissata per l’elezione del nuovo presidente della FIGC. La Lega Serie A ha rotto gli indugi puntando tutto su Giovanni Malagò: l’ex numero uno del Coni è l’uomo scelto per guidare la rivoluzione del calcio nostrano e, nel suo ufficio, il dossier sulla nuova guida tecnica è già aperto. Il piano è ambizioso e punta su un binomio che unisce pragmatismo e saggezza: Massimiliano Allegri in panchina e Claudio Ranieri come Direttore Tecnico. Per Malagò, Allegri rappresenta la polizza assicurativa ideale. Un allenatore che ha fatto del “risultatismo” una filosofia vincente, capace di gestire le pressioni dei grandi palcoscenici e di dare solidità a un gruppo apparso spesso fragile nelle ultime uscite internazionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Figc, rivoluzione Malagò: Allegri Ct e Ranieri Direttore Tecnico

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