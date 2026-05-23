Una giovane insegnante di 41 anni è morta, lasciando due figlie piccole. La sua famiglia piange la perdita di una donna che ha combattuto a lungo contro una malattia. Le due figlie dovranno crescere senza la madre, che si è spenta dopo un periodo di malattia. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano la sua dedizione e il suo impegno professionale. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite.

? Domande chiave Chi sono le due figlie che dovranno crescere senza di lei?. Come ha affrontato Chiara la lunga battaglia contro la malattia?. Quali sono i dettagli sulla veglia di preghiera a Rivoltella?. Perché la scomparsa della psicologa ha scosso l'intera comunità locale?.? In Breve Veglia di preghiera sabato 23 maggio ore 19 presso la chiesa di San Giuseppe.. Esequie lunedì 25 maggio ore 15 con celebrazione nella chiesa di San Michele Arcangelo.. Marito Matteo e due figlie Francesca e Camilla restano il nucleo familiare colpito.. La vittima era laureata in psicologia presso l'Università di Padova.. A Rivoltella del Garda è morto all’età di 41 anni Chiara Prandini, dopo una dura battaglia contro una grave malattia che ha spento la vita di una giovane madre e insegnante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoltella piange Chiara: addio alla giovane insegnante a 41 anni

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