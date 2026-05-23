A Rivalta è stato aperto il primo nido steineriano integrato con l’agricoltura biodinamica. L’istituto si trova in un terreno di proprietà familiare, che è stato trasformato in un agrinido. La decisione di creare questa struttura è stata presa da una famiglia che ha deciso di unire l’attività agricola biodinamica con un progetto educativo per bambini. La struttura offre spazi dedicati all’apprendimento e alla cura della natura.

? Punti chiave Come può l'agricoltura biodinamica trasformarsi in un metodo educativo?. Chi ha deciso di trasformare un'eredità familiare in un agrinido?. Perché i posti disponibili sono già quasi tutti esauriti?. Come si integrano la pedagogia Steiner e il metodo Malaguzzi?.? In Breve Azienda Biogold gestita da Elena Dallaporta e Giovanni Goldoni in via Garavaldi.. Progetto nato dalla tradizione biologica della famiglia iniziata negli anni 80.. 15 posti disponibili già occupati con disponibilità limitata per settembre 2027.. Collaborazione con Nando Rinaldi per accreditamento e integrazione metodo Malaguzzi.. A Rivalta, giovedì 20 maggio 2026, è stato inaugurato il primo nido staineriano della provincia di Reggio Emilia, una realtà denominata Il nido sul melograno che punta a integrare la pedagogia con l’agricoltura biodinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivalta: nasce il primo nido steineriano tra agricoltura e natura

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