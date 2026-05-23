Un cittadino ha segnalato il giovane scomparso, permettendo agli agenti di riconoscerlo e assisterlo. Dopo ore di ricerche, è stato ritrovato e accompagnato a casa. La famiglia e chi aveva condiviso gli appelli ha potuto riabbracciarlo.

Decisiva la segnalazione di un cittadino: il giovane è stato riconosciuto e assistito dagli agenti. Si è conclusa con un esito che familiari, amici e tante persone che avevano condiviso appelli e ricerche speravano di ricevere. È stato ritrovato Nunziante Immediata, conosciuto da tutti come Nunzio, il giovane di 25 anni del quale si erano perse le tracce dalla serata di giovedì. A confermare il ritrovamento è stato, attraverso i social, il sindaco del comune di residenza della famiglia, Montecorvino Rovella. Nel messaggio diffuso viene espresso un ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati nelle ricerche e hanno dato supporto in ore particolarmente difficili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ritrovato Nunzio Immediata dopo ore di apprensione: il momento di smarrimento e il ritorno a casa con la famiglia

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