Scomparso a Salerno mentre attendeva il padre fuori dal supermercato | ore di apprensione per Nunziante Immediata

A Salerno, nella zona del quartiere Italia, si sono susseguite ore di preoccupazione per la scomparsa di un giovane di 25 anni, noto come Nunzio. L’ultimo contatto risale alla sera di giovedì 21 maggio, quando si trovava fuori da un supermercato in attesa del padre. Da quel momento, non sono stati più rintracciabili né lui né altre sue testimonianze. La famiglia ha segnalato la sua scomparsa alle autorità, che stanno cercando di fare luce sugli ultimi spostamenti del giovane.

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L’ultimo contatto nel quartiere Italia e il mistero delle ore successive. Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Nunziante Immediata, conosciuto da familiari e amici come Nunzio, giovane di 25 anni del quale non si hanno più notizie dalla serata di giovedì 21 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo si trovava intorno alle 20 nei pressi del supermercato Sole365, nel quartiere Italia, nella zona orientale della città. Era lì in attesa del padre, entrato nel punto vendita per fare alcuni acquisti. Al termine della spesa, però, all’uscita il genitore non avrebbe più trovato il figlio. Da quel momento sarebbero iniziate le ricerche e i tentativi di contatto, senza alcun esito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparso a Salerno mentre attendeva il padre fuori dal supermercato: ore di apprensione per Nunziante Immediata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Esce dal supermercato e non trova più il figlio, a Salerno: si cerca Nunziante ImmediataOre di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Immediata, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore... Esce dal supermercato e non trova più il figlio, a Salerno: si cerca Nunziante CarrafielloOre di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Carrafiello, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle...