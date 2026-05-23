Rissa con inseguimento nella notte in centro città la polizia ferma due uomini

Alle 2 di sabato 23 maggio, la polizia ha fermato due uomini in seguito a una rissa con inseguimento in pieno centro, in viale Papa Giovanni XIII, nella Piazzetta Spada. La chiamata al 112 ha segnalato una lite violenta, che si è conclusa con l’arresto di entrambi i soggetti coinvolti. Non ci sono altre persone coinvolte né segnalazioni di feriti.

Bergamo. Rissa notturna in pieno centro. La polizia è intervenuta intorno alle 2 di sabato 23 maggio in viale Papa Giovanni XIII, più precisamente in Piazzetta Spada, a seguito di una segnalazione. Gli operatori delle volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato due persone coinvolte: un presunto aggressore e un uomo ferito, che presentava diverse lesioni sul corpo e vistose tracce di sangue, verosimilmente causate dall’utilizzo di un coccio di bottiglia. Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno chiesto al ferito di mostrare il contenuto dello zaino che aveva con sé. L’uomo ha quindi consegnato una busta, al cui interno sono poi stati ritrovati circa 110 grammi di hashish, tentando subito dopo di fuggire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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