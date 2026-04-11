Rissa con coltelli nella notte | morto un 30enne feriti due uomini

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificata una rissa che ha coinvolto più persone, durante la quale sono stati usati coltelli. Un uomo di 30 anni è deceduto, mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze della lite. La scena si è svolta in un’area pubblica, dove sono stati ritrovati armi da taglio.

Una lite nella notte fra venerdì e sabato, che poi è degenerata. Un uomo di trent’anni è morto, altre due persone sono rimaste ferite. Il tutto è successo di notte, verso l’una, in provincia di Varese (a Induno Olona).Colpito al bustoDurante la rissa sono stati probabilmente usati coltelli e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Omicidio nella notte in provincia di Varese, morto un 30enne a Induno Olona: due arrestiUna rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, di origine... Leggi anche: Orrore nel Varesotto, rissa sfocia in omicidio: morto un 30enne, feriti padre e figlio Multi SubHe's a scholar. No, he's a sword immortal. Watch him destroy armies. Temi più discussi: Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell'Alta Velocità; Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciati; Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una grave; Viterbo, rissa con coltelli e droga nel bar: il questore sospende la licenza. Rissa con coltelli nella notte: morto un 30enne, feriti due uominiDurante la rissa sono stati probabilmente usati coltelli e altri oggetti contundenti: il 30enne, italiano, è stato colpito al busto ed è morto sul posto nonostante l’intervento del 118. La salma è ... milanotoday.it Sapri, rissa con coltelli alla stazione ferroviaria: denunciati tre ragazzi, uomo feritoStampaTre giovani sono stati protagonisti di una violenta rissa, nella quale sono comparsi anche dei coltelli, avvenuta, nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. E’ stato l’epilo ... salernonotizie.it Varese, rissa in strada: accoltellato a morte un 30enne e due feriti #accoltellamento x.com RISSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAPRI, IDENTIFICATI E DENUNCIATI I RESPONSABILI: SI TRATTA DI TRE GIOVANI TUNISINI Sono stati identificati gli autori della violenta rissa che ieri sera ha creato panico presso la stazione ferroviaria di Sa - facebook.com facebook