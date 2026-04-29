Rissa nella notte davanti alla dogana di Ponte Chiasso | due uomini soccorsi

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile si è verificata una rissa davanti alla dogana di Ponte Chiasso, a Como, nella zona finale di via Bellinzona. Due uomini sono stati soccorsi sul posto. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del confronto o sulle eventuali conseguenze legali.

Rissa nella notte tra il 28 e il 29 aprile a Como, in prossimità della dogana di Ponte Chiasso, nella zona finale di via Bellinzona. Secondo quanto riportato da Areu Lombardia, la lite sarebbe scoppiata poco dopo la mezzanotte nei pressi del civico 367, dove si trovano gli uffici dell’Agenzia.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio. Leggi anche: Rissa con coltelli nella notte: morto un 30enne, feriti due uomini