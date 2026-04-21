Sorpreso a spacciare arrestato un giovane | sequestrati 110 grammi di hashish e 100 euro

Un giovane è stato fermato dalla polizia mentre spacciava droga. Durante l'operazione sono stati sequestrati 110 grammi di hashish e 100 euro in contanti. L’arresto è avvenuto a Palermo, dove le forze dell’ordine hanno individuato l’individuo e proceduto con la sua cattura. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati come prove. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’episodio.

Arrestato dalla polizia un giovane palermitano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto, effettuato dai falchi della Sesta sezione investigativa - contrasto al crimine diffuso della locale squadra mobile, ha consentito di sequestrare 110 grammi di hashish e contante.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Arrestato 18enne a Scampia: sorpreso a spacciare eroina nel parco Celeste, sequestrati droga e 260 euroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Sorpreso a spacciare hashish, arrestato ventottenneUn ventottenne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sorpreso a spacciare crack a due passi dal Castello della Zisa, arrestato un uomo; Sorpreso a spacciare in centro: ingerisce otto dosi di cocaina per sfuggire all'arresto; Sorpreso a spacciare a Montichiari: arrestato, sarà espulso; Sorpreso a spacciare cocaina in strada, pusher arrestato dai carabinieri. Sorpreso a spacciare a Brusciano, in manette noto pregiudicatoSorpreso mentre spacciava, arrestato nella notte a Brusciano. I militari della locale Stazione hanno arrestato un noto pregiudicato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di attiv ... laprovinciaonline.info A due passi dalla sede del Nas. Sorpreso a spacciare eroina fuori dal Sert: arrestato 40enneI carabinieri uscendo dai loro uffici all’ex Crass si sono insospettiti perché aveva precedenti. Addosso aveva quattro dosi e 250 euro. Altra droga in casa. La difesa: E’ solo per uso personale. ilrestodelcarlino.it Sorpreso mentre tenta di rubare cavi di rame al castello Ursino Bloccato pluripregiudicato... LEGGI L'ARTICOLO facebook Sorpreso alla guida con una pistola e munizioni: denunciato 65enne a Orune x.com