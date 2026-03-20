Gli arbitri di Serie A si trovano di fronte a possibili cambiamenti che vanno oltre il sistema Open VAR, con il rischio che vengano eliminati anche gli annunci al pubblico e la ref cam. La situazione riguarda un possibile intervento che potrebbe portare alla cancellazione di questi strumenti, mentre si discute sulle modalità di gestione dei processi arbitrali durante le partite.

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© Calcionews24.com - Arbitri Serie A, non solo Open VAR: a rischio cancellazione anche gli annunci al pubblico e la ref cam! Scontro con le tv, cosa sta succedendo

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