C’è un silenzio irreale che avvolge le strade, un buio che non è solo assenza di luce ma condizione quotidiana. A Cuba, dove per anni il tempo sembrava scorrere con una lentezza quasi sospesa, oggi tutto appare fermo, bloccato in una crisi che si insinua nelle case, negli ospedali, nelle vite di milioni di persone. Non è solo una difficoltà economica o una fase transitoria: è qualcosa di più profondo, che emerge dalle testimonianze di chi sta vivendo l’isola dall’interno, giorno dopo giorno. Blackout Cuba: città al buio e vita sospesa. “ È una crisi umanitaria senza precedenti. Rimaste solo città fantasma ”. Così Fiodor Verzola, assessore comunale di Nichelino, racconta ciò che sta accadendo a Cuba, dove si trova per una missione umanitaria con il convoglio Let Cuba Breathe Convoy Nostra America. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso”: cosa sta succedendo

Articoli correlati

Leggi anche: “A Cuba è buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso”: il racconto dalla Flotilla sull’isola

Leggi anche: Cosa sta succedendo a Cuba? L’isola è al collasso dopo le mosse di Trump

Reborn as unloved wife,I tamed rebel stepson, melts cold CEO hubby!#chinesedrama

Tutti gli aggiornamenti su buio totale

Temi più discussi: A Cuba è buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso: il racconto dalla Flotilla sull’isola; Cuba: blackout totale, migliaia di persone al buio; L’equiluce di primavera 2026 in Italia è il 17 marzo, cos’è e la differenza con l’equinozio; Cuba: blackout totale, la crisi energetica lascia al buio migliaia di persone.

A Cuba è buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso: il racconto dalla Flotilla sull’isolaFiodor Verzola si trova a Cuba per portare farmaci e aiuti umanitari. Nella sua testimonianza a Fanpage.it spiega quali sono le conseguenze dei blackout che stanno mettendo in ginocchio famiglie e ... fanpage.it

Cuba, un blackout totale lascia l’isola al buioIl sistema elettrico dell’isola è collassato per la seconda volta in una settimana - La popolazione senza luce affronta la crisi con i cellulari - L’Avana pronta a trattare con Washington ... rsi.ch

Ancora al buio il Terzo di Città. Ecco le segnalazioni dei nostri lettori. In alcune vie ci sono lampioni accesi da un lato e spenti dall’altro, in altre totale black out con conseguenti disagi facebook

Cuba resta al buio: settimo blackout totale in 18 mesi. Il collasso della rete elettrica nazionale ha lasciato senza luce oltre 10 milioni di persone, con l’isola priva di petrolio da gennaio per l’embargo statunitense x.com