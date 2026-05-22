Ripescaggio Italia ai Mondiali la nuova ipotesi | oltre all’Iran Congo a rischio partecipazione per epidemia di Ebola
Una nuova ipotesi circola riguardo alla partecipazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio, con il rischio di esclusione anche per il Congo, oltre all’Iran. La possibile esclusione del Congo sarebbe legata a una diffusione di Ebola nel paese, con circa 30 casi confermati. Questa situazione potrebbe influenzare il processo di ripescaggio, dato che le autorità sanitarie monitorano da vicino la diffusione del virus e le eventuali restrizioni di viaggio o partecipazione.
I casi confermati di Ebola in Congo sarebbero circa 30, numero che spegne tutti gli allarmismi. Inoltre, prima dell’inizio del Mondiale, previsto per l’11 giugno, la squadra potrebbe essere sottoposta a periodi di osservazione e a protocolli specifici per prevenire eventuali contagi, smorzando quind. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Italia ai Mondiali al posto dellIran Tutte le ipotesi di ripescaggio degli azzurri
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