Ebola in Congo | Bassetti sarebbe triste il ripescaggio Italia ai Mondiali

Un nuovo focolaio di Ebola si sta diffondendo nella regione del Congo, con un numero di casi che supera le stime ufficiali. La diffusione della malattia ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di un impatto sulla partecipazione dell’Italia ai Mondiali del 2026. Intanto, si continuano ad analizzare le cause delle discrepanze tra i numeri ufficiali e i dati raccolti dai vari enti sanitari locali. La situazione sanitaria nel paese rimane sotto osservazione, mentre si valutano eventuali ripercussioni sul piano sportivo internazionale.

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