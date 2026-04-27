L' Amat fa i conti col caro carburante | Stimato un aumento del 20-25% puntiamo sull' elettrico per sostituire i vecchi bus

L'azienda di trasporto pubblico si trova ad affrontare un aumento dei costi energetici, stimato tra il 20 e il 25 per cento, a causa dell'impennata dei prezzi del carburante legata alla crisi internazionale. Per far fronte a questa situazione, la società ha annunciato l'intenzione di sostituire i vecchi autobus con modelli elettrici. La riorganizzazione mira a ridurre la dipendenza dai carburanti tradizionali e a contenere gli aumenti di spesa.

Anche l'Amat fa i conti con il caro carburante. Un'impennata, quella dei costi energetici legati alla crisi internazionale, che per la società di via Roccazzo potrebbe tradursi nei prossimi mesi in un incremento percentuale a doppia cifra. Nel primo trimestre dell'anno la spesa per la voce.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Caro carburante, sciopero tir dal 20 al 25 aprileIl caro carburante torna al centro delle tensioni nel settore dei trasporti, con lo sciopero dei tir annunciato dal 20 al 25 aprile. Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di... Approfondimenti e contenuti L'AI distruggerà milioni di posti di lavoro? Goldman Sachs fa i conti e spiega cosa aspettarsi davveroL'intelligenza artificiale potrebbe automatizzare un quarto delle ore lavorative, ma l'impatto sull'occupazione appare più complesso di quanto si tema. Un nuovo report di Goldman Sachs prova a ... hwupgrade.it L’aeroporto Marconi fa i conti col carburante a rischioBOLOGNA – Nel pieno della guerra in Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz chiuso che tiene in scacco l’economia mondiale, e in coincidenza con uno dei ponti più trafficati dell’anno, la compagnia ... bologna.repubblica.it