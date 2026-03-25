Il costo del carburante per il trasporto pubblico ha subito un aumento mensile che si aggira intorno ai 200 mila euro. La società gestisce i mezzi ha annunciato che, senza interventi per ridurre le spese, potrebbe essere necessario ridurre il numero delle corse programmate. La questione riguarda le finanze dell’azienda e la continuità del servizio offerto ai cittadini.

Senza un taglio al costo del carburante per il trasporto pubblico, a rischiare il taglio potrebbe essere il numero delle corse. L’allarme lo lancia Start Romagna parlando di un problema significativo che "rende più complessa la programmazione e la tenuta dei livelli di servizio". Il presidente Andrea Corsini non cerca di indorare la pillola, parlando di logiche conseguenze se il prezzo del carburante, diesel in primis, non verrà tagliato anche per i mezzi del trasporto pubblico. "Gli aumenti in atto rischiano di tradursi in un aggravio mensile compreso tra 150 e 200mila euro, una cifra imponente che impatta inevitabilmente sulla sostenibilità economica del servizio e che nel tempo può diventare davvero difficile da assorbire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro carburante sui bus. Start e i rincari mensili: "Paghiamo 200mila euro"

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