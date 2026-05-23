RiminiWellness | il benessere invade la Riviera con un nuovo format

A Rimini si svolge una nuova edizione di RiminiWellness, caratterizzata dall'introduzione del format Go Through?, che modifica l'esperienza dei visitatori. Sono state definite sei aree tematiche che coprono diversi aspetti del benessere. La manifestazione si svolge sulla Riviera e si concentra su attività e discipline legate alla salute, al fitness e al relax. Il nuovo format mira a offrire un percorso più strutturato e coinvolgente per i partecipanti.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza del visitatore grazie al nuovo format Go Through?. Quali sono le sei aree tematiche che definiscono il nuovo benessere?. Come integrerà Alma la scienza della cucina con le esigenze sportive?. Perché il movimento sta trasformando la geografia turistica della Riviera?.? In Breve Manifestazione dal 28 al 31 maggio con sei aree tematiche tra cui Foodwell e Steel.. Focus su Slow Tourism con seminari Cna Emilia-Romagna su cicloturismo e cammini naturalistici.. Alma Culinary Wellness Solutions integra scienza della cucina e nutrizione per il settore hospitality.. Nuovo format Go Through estende l'esperienza dai padiglioni fierali all'intera Riviera romagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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