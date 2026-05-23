A Rimini si svolgeranno 200 eventi dedicati al benessere, distribuiti tra il mare e le aree urbane. Gli appuntamenti si terranno in diverse location sia sulla costa che nel centro cittadino. La presenza di questi eventi influenzerà l’uso delle piazze storiche, che saranno coinvolte in attività e iniziative legate al benessere. La programmazione prevede spazi aperti e momenti di aggregazione nelle aree pubbliche della città.

? Punti chiave Dove si svolgeranno esattamente i 200 appuntamenti tra mare e città?. Come cambierà l'uso delle piazze storiche con questo modello diffuso?. Quali nuovi pilastri della salute verranno introdotti nel programma 2026?. Perché il benessere si sposterà dai padiglioni fierari alle strade?.? In Breve Oltre 8mila partecipanti hanno preso parte all'edizione precedente nel 2025.. Attività distribuite tra Parco del Mare e Piazza sull'Acqua presso Ponte di Tiberio.. Programma 2026 focalizzato su esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.. Collaborazione tra Comune di Rimini e associazioni sportive per valorizzare spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini si anima: 200 appuntamenti di benessere tra mare e città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Genova si anima: 100 appuntamenti tra benessere e cultura urbana? Domande chiave Come cambieranno i vicoli di Genova con questi 100 appuntamenti? Quali discipline uniranno benessere e cultura nei palazzi storici?...

La città invisibile: viaggio nell’anima esoterica di Rimini tra simboli, codici nascosti e antiche dottrine spiritualiDomenica 17 maggio, alle 15, Arte e Musei Italia propone un tour dedicato alla scoperta dell’anima esoterica di Rimini, tra simboli, codici nascosti...

Vuelle, Leka: A Rimini con anima e corpoAll’andata fu un po’ una specie di Ahmad contro tutti: ma nonostante i 38 punti realizzati dall’americano della Carpegna Prosciutto, che segnò da tutte le posizioni con alcuni canestri davvero ... ilrestodelcarlino.it

Il borgo si anima con una boccata d’arteLa bellezza di un luogo, le sue suggestioni, la poesia della musica e dell’arte. A Montegridolfo entra nel vivo ‘Un’estate con il cuore’, il ricco programma di eventi, da giugno a settembre, ... ilrestodelcarlino.it