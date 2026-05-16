La città invisibile | viaggio nell’anima esoterica di Rimini tra simboli codici nascosti e antiche dottrine spirituali

Domenica 17 maggio alle 15, Arte e Musei Italia organizza un tour a Rimini che si concentra sull’aspetto esoterico della città. L’itinerario attraversa simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali, offrendo ai partecipanti un approfondimento sulla presenza di elementi misteriosi e spirituali nel patrimonio locale. L’evento si propone di esplorare i dettagli nascosti e i riferimenti esoterici che caratterizzano alcuni luoghi e testimonianze della città, senza ricorrere a interpretazioni o deduzioni.

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