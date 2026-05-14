Genova si anima | 100 appuntamenti tra benessere e cultura urbana

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si svolgeranno cento eventi tra attività dedicate al benessere e iniziative di cultura urbana. Gli appuntamenti coinvolgeranno diversi luoghi nei vicoli e nei palazzi storici della città, creando un calendario ricco di proposte. Le manifestazioni si concentrano sulla combinazione di pratiche di relax e attività artistiche o culturali, coinvolgendo vari spazi cittadini. La programmazione si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, portando vita nei quartieri storici.

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? Domande chiave Come cambieranno i vicoli di Genova con questi 100 appuntamenti?. Quali discipline uniranno benessere e cultura nei palazzi storici?. Chi sono le professioniste dietro l'organizzazione dell'Ánemos Festival?. Dove si svolgeranno le sessioni di yoga tra i musei cittadini?.? In Breve Dal 15 al 17 maggio 23 studi partner ospitano workshop e sessioni di benessere.. Palazzo della Meridiana accoglie 35 appuntamenti tra talk, laboratori e visite guidate.. Laura Malavolta e Carola Gatti coordinano la rete di professionisti e associazioni.. Attività includono lezioni di Luca Bizzarri e lo Shiatsu storico dell'ASYE.. Dal 15 al 24 maggio Genova ospiterà l’Ánemos Festival, un percorso urbano che coinvolgerà oltre 100 appuntamenti tra benessere e cultura in vari studi professionali e spazi storici della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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