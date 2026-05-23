In quattro mesi sono state registrate 1.876 infrazioni per passaggi con il semaforo rosso a Rimini. Due veicoli sono quasi entrati in collisione, sfiorandosi in un incrocio. Sono stati individuati gli incroci più multati per violazioni semaforiche. Le autorità hanno analizzato i dati per capire come si siano verificati i passaggi pericolosi e quali punti della città siano più soggetti a multe per rosso.

? Punti chiave Come sono riusciti i due veicoli a sfiorarsi così tanto?. Quali sono gli incroci di Rimini con più multe per rosso?. Perché il numero delle infrazioni è aumentato drasticamente quest'anno?. Dove sono stati estesi i nuovi controlli automatici della Polizia?.? In Breve 1.876 infrazioni per semaforo rosso registrate a Rimini nei primi quattro mesi dell'anno.. L'incrocio tra via Principe Amedeo e via Perseo conta 480 violazioni accertate.. Le infrazioni totali sono passate da 6.844 nel 2024 a 7.009 nel 2025.. L'assessore Juri Margini segnala rischi per pedoni e ciclisti negli incroci cittadini.. Alle 19:38 di martedì scorso, un’auto lanciata a velocità eccessiva ha rischiato di causare un grave scontro nell’incrocio tra via Chiabrera e via Satta a Rimini, ignorando il semaforo rosso già attivo da diversi secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, scontro sfiorato al rosso: 1.876 infrazioni in 4 mesi

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