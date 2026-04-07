Paura al parco | vandalismi e scontro sfiorato fra ragazzini Uno spacca una bottiglia e minaccia gli altri

Al parco, sono stati segnalati episodi di vandalismo e una lite tra adolescenti. Durante l’evento, uno di loro ha rotto una bottiglia di vetro e l’ha impugnata minacciando gli altri presenti. Non si sono verificati feriti, ma l’incidente ha creato tensione tra i giovani e allarmato i presenti nella zona. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Una rissa sfiorata tra ragazzini con tanto di bottiglia di vetro spaccata e poi brandita in mano da uno per minacciare gli altri. Il grave episodio è avvenuto nel parchetto di via Stoppani a Garlate, oggetto anche di alcuni vandalismi. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma la paura è stata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Scontro fra auto in paese: paura per una donna e due bambiniImmediato l’intervento dei soccorsi sanitari a bordo di un’autosanitaria e un’ambulanza. Vandalismi in stazione, alcuni ragazzini prendono a calci i distributori automaticiFuturo Nazionale Parma esprime forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di vandalismo verificatosi presso la Stazione di Parma, dove – secondo la... Temi più discussi: Paura al parco: vandalismi e scontro sfiorato fra ragazzini. Uno spacca una bottiglia e minaccia gli altri; Garlate: ancora vandalismi e paura al parco di v. Stoppani; Troppo degrado al parco Rodari di Santa Giustina; Ortola, parchi in preda al degrado. Discariche abusive e atti vandalici. Paura al parco: vandalismi e scontro sfiorato fra ragazzini. Uno spacca una bottiglia e minaccia gli altriÈ successo a Garlate, il sindaco Beppe Conti: Gravi episodi, spaventate anche le famiglie presenti. Ora chiudiamo il parco e con le telecamere cercheremo i responsabili ... leccotoday.it Vento forte, albero cade al parco: paura, danni a una struttura ma nessuna persona coinvoltaIl vento forte fa cadere un grosso albero al parco Giotto di Arezzo. Vigili del fuoco al lavoro. Paura, danni ad una struttura ma nessuna persona coinvolta. È successo oggi martedì 31 marzo nel pomeri ... corrierediarezzo.it Una Pasqua da paura, a #Napoli, sul fronte dei trasporti a causa della sospensione dei mezzi pubblici per una lunga pausa pranzo di circa 3 ore. Il diritto dei lavoratori è sacrosanto, intendiamoci bene, ma con una "invasione di turisti" attesa e sbandierata dall' - facebook.com facebook La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: dove si trova e perché torna a far paura x.com