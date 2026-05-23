Rimini rinnova il sostegno alle famiglie numerose con un nuovo bando | come partecipare
A partire dall’8 giugno, sarà attivo un nuovo bando destinato alle famiglie con almeno quattro figli. Il provvedimento mira a fornire un sostegno economico a queste famiglie numerose. La procedura per partecipare sarà aperta nel giorno indicato, senza ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione o requisiti specifici.
Un nuovo bando per il sostegno alle famiglie numerose – quelle con quattro o più figli – partirà l’8 giugno. A Rimini le famiglie con un nucleo composto da cinque o più persone sono circa 3.500. Tra queste rientrano, ma non solo, anche i nuclei con quattro o più figli. È dentro questo quadro che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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