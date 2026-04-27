Frosinone contributi affitto 2026 | pubblicato il bando per il sostegno alle famiglie
Il Comune di Frosinone ha pubblicato un avviso pubblico destinato ai cittadini in affitto che rispettano determinati requisiti, con l’obiettivo di concedere contributi integrativi per l’anno 2026. L’ufficio competente, sotto la guida dell’assessore ai Servizi Sociali, ha reso disponibile il bando per la richiesta di questi fondi. La pubblicazione rappresenta l’apertura delle procedure per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno alle famiglie in affitto.
Il Comune di Frosinone, attraverso il settore Servizi Sociali – Ufficio Casa coordinato dall’assessore Alessia Turriziani, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi destinati ai cittadini che vivono in affitto e in possesso dei requisiti previsti.Le domande.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Livorno | Contributi alle associazioni turistiche, pubblicato il bando: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi di compartecipazione finalizzati al sostegno di iniziative turistiche da...
Contributi per l'adattamento di veicoli per persone con disabilità: pubblicato il bando 2026E' stato pubblicato dal Comune di Pisa l'avviso pubblico per l'anno 2026 finalizzato all'assegnazione di contributi per l'adattamento di veicoli...
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Bonus affitto da 3 mila euro, a Palermo si dovrà ancora attendere: ecco quando si potrà fare domanda; Lazio, case e affitti in salita: Roma resta la più cara.
Bonus affitto 2026: i limiti ISEE e come ottenere il contributo, scadenze al 30 aprile 2026Fascia A: Destinata ai nuclei con un valore ISEE che non supera i 17.139,04 euro. Questi soggetti hanno la precedenza assoluta nell'erogazione dei fondi disponibili a bilancio. Fascia B: In alcuni cas ... it.blastingnews.com
Bonus affitto 2026 a Catania: come ottenere fino a 3.000 euroIl Comune di Catania ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2026. catania.liveuniversity.it
-: https://www.ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-juve-stabia-frosinone-biglietti-in-vendita-2/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook
Super gol di Farcomeni La #Lazio batte 3-0 il Frosinone in trasferta e ottiene tre punti importanti per la propria permanenza in #Primavera 1: il gol che sblocca il match porta la firma di Valerio Farcomeni. x.com