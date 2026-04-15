Lo sport come diritto di tutti si rinnova il bando per aiutare alleggerire i costi delle famiglie

Lo sport come diritto, prima ancora che come attività: si fonda su questo convincimento la sedicesima edizione del bando comunale "SoSport", uno degli strumenti più consolidati di sostegno alle famiglie e di promozione dell’accesso allo sport per bambini e ragazzi.Attivo da lunedì 20 aprile fino.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Bollette: Governo interviene su bonus e oneri di sistema per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese.Il governo italiano si prepara a varare un decreto per contenere i costi energetici, che sarà discusso oggi in Consiglio dei Ministri.

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Si celebra lo sport come diritto fondamentale al Festival della Cultura ParalimpicaDal 5 al 7 novembre Padova ospiterà la seconda edizione dell’iniziativa, con incontri, testimonianze, dibattiti e mostre sul mondo dello sport paralimpico Si preannuncia un grande appuntamento con lo ... disabili.com

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