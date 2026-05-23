A Rimini sono state avviate le procedure per la rinascita del club calcistico locale. Durante una conferenza stampa, un rappresentante ha dichiarato che sono dieci i gruppi interessati a rilevare la società. La questione ha suscitato discussioni tra le forze politiche, mentre le pratiche burocratiche per l’eventuale acquisizione sono in corso. La situazione resta in fase di sviluppo.

Il futuro del Rimini accende il dibattito politico e scalda i motori di una complessa macchina burocratica. Attorno alla ripartenza del club biancorosso si muove un interesse tutt’altro che marginale, a sentire l’assessore allo Sport Michele Lari. Che in consiglio comunale ha tracciato il quadro della situazione è rispondendo a un’interrogazione presentata da Nicola Marcello, consigliere di Fratelli d’Italia. I numeri, secondo quanto emerso, parlano chiaro: la piazza romagnola fa gola a molti. "Abbiamo registrato un interesse forte attorno alla ripartenza del Rimini Calcio – ha spiegato Lari – Ci sono state cordate territoriali, cordate straniere e alcune anche miste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, ore calde per la rinascita. Lari: "Dieci gruppi interessati"

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