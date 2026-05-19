Il futuro della Ternana Calcio si avvicina a un momento decisivo con l’asta prevista per venerdì prossimo, alla quale possono partecipare diverse offerte. Attualmente, ci sono due gruppi interessati a acquisire il ramo sportivo della società, con uno di questi che ha annunciato un progetto di fusione con l’Orvietana. Le offerte devono essere presentate entro le 12 del giorno precedente, mentre nel frattempo si continua a monitorare la situazione e le mosse dei vari contendenti.

Il futuro dei colori rossoverdi sta per delinearsi e continuano a esserci due fronti operativi. Il prioritario tentativo di assegnazione del ramo sportivo della Ternana Calcio vedrà il momento-clou con l’asta di venerdì prossimo (offerte da presentare entro le ore 12 del giorno precedente). Sembra confermato l’interesse di un paio di gruppi imprenditoriali, uno della Capitale, l’altro del nord Italia, che starebbero valutando la situazione gestionale e debitoria del club al fine di avanzare la propria candidatura. Sull’altro fronte, esce del tutto allo scoperto Stefano Bandecchi che brucia i tempi per la nascita ufficiale della “ Ternana Men ” (denominazione che egli dichiara di aver scelto), tramite fusione con l’ Orvietana per ripartire dalla Serie D, con una società ternana di Calcio a 5 in qualità di “ponte“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fere, ci sono due gruppi interessati all’asta. Intanto Bandecchi: "Fusione con l’Orvietana"

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