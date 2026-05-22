Futuro Rimini Calcio prima di luglio nessuna svolta L' assessore | Dialoghi con oltre dieci gruppi

Il destino della Rimini Calcio continuerà a essere deciso entro i tempi stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, senza imminenti novità prima di luglio. Nel frattempo, l’assessore ha confermato di aver avviato discussioni con più di dieci gruppi imprenditoriali interessati a partecipare alla ripresa del club. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui piani o sulle proposte concrete, ma l’attenzione si concentra sulla possibilità di un intervento da parte di alcuni imprenditori nel futuro della società.

Il futuro della Rimini Calcio resta legato ai tempi della Figc, ma attorno alla possibile rinascita del club biancorosso si starebbe già muovendo un forte interesse imprenditoriale. Tra ipotesi di cordate locali, gruppi stranieri e manifestazioni d’interesse miste, Palazzo Garampi continua a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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