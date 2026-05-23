Oltre dieci gruppi hanno manifestato interesse per il rilancio del club calcistico di Rimini. Il Comune ha annunciato che adotterà criteri rigorosi per selezionare la nuova proprietà, senza specificare quali siano. La procedura di valutazione si baserà su parametri di solidità finanziaria e proposte di sviluppo del progetto sportivo. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire l’accordo entro un termine stabilito.

? Punti chiave Chi sono i dieci gruppi interessati al nuovo corso del club?. Quali criteri rigorosi userà il Comune per scegliere la nuova proprietà?. Perché il rischio di restare senza calciatori è così concreto?. Quando la Federazione darà il via libera definitivo per la ripartenza?.? In Breve Oltre dieci gruppi tra locali e stranieri manifestano interesse per il club.. Criteri di selezione includono solidità finanziaria e focus sul settore giovanile.. Il consigliere Nicola Marcello teme ritardi per il mercato calciatori di luglio.. Il Comune attende il Consiglio Federale del 1 luglio per procedere.. L’assessore allo Sport Michele Lari ha rivelato in Consiglio Comunale che oltre dieci gruppi sono già interessati alla ripartenza del Rimini Calcio, delineando un quadro di forte fermento attorno al futuro del club biancorosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini Calcio, Lari: “Oltre 10 gruppi interessati al nuovo corso

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