A Rimini, un terzo dei pensionati riceve meno di 1.000 euro al mese. La crescita del numero di pensionati è collegata anche all’aumento di chi lavora stagionalmente, creando una nuova fascia di persone con redditi bassi. Si evidenzia inoltre un divario di genere che influisce sulle pensioni, con differenze di importo tra uomini e donne.

? Punti chiave Perché il lavoro stagionale sta creando una nuova classe di poveri?. Come influisce il divario di genere sulle pensioni a Rimini?. Chi sono le persone più colpite dall'isolamento sociale in città?. Quali misure concrete propongono i sindacati per aiutare i pensionati?.? In Breve Il 28,7% dei pensionati riminesi percepisce meno di 1.000 euro lordi mensili.. Francesca Lilla Parco chiede indennità di disoccupazione stagionale per la filiera turistica.. Le pensioni femminili in Emilia-Romagna sono mediamente inferiori del 30% rispetto ai maschi.. A Rimini vivono 7.737 donne sopra i 65 anni che abitano sole.. A Rimini il numero dei pensionati è aumentato del 5,4% tra il 2020 e il 2024, ma quasi un assegno su tre risulta inferiore ai mille euro lordi mensili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: boom di pensionati, ma 1 su 3 vive con meno di 1.000 euro

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