A Rimini si registra un aumento significativo di visitatori giovani nei musei, con circa 33.000 presenze previste. Diverse strutture attraggono principalmente studenti e giovani, grazie anche alle iniziative messe in atto dal Comune per favorire l’ingresso gratuito per i residenti sotto i trent’anni. Questa misura ha contribuito a incrementare il numero di visitatori tra i più giovani. La tendenza si conferma nel periodo recente, con un afflusso che supera le aspettative iniziali.

? Punti chiave Quali strutture stanno attirando la maggior parte di questi giovani visitatori?. Come ha fatto il Comune a incentivare l'ingresso gratuito sotto i trent'anni?. Perché i musei riminesi si stanno trasformando in veri laboratori sociali?. Cosa cambierà con la riapertura delle nuove ali del Museo della Città?.? In Breve 21.038 ingressi registrati al 15 maggio con 7.900 prenotazioni già confermate.. Museo della Città e Domus del Chirurgo accolgono circa 29.000 giovani visitatori.. Fellini Museum registra oltre 4.000 presenze tra visite effettuate e appuntamenti fissati.. Ingresso gratuito garantito a tutti i ragazzi e le ragazze fino a 30 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: boom di studenti nei musei, previste 33.000 presenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pride Varese 2026: 10 anni di lotta, oltre 5.000 presenze previsteVenerdì 3 aprile 2026 segna l’inizio del conteggio alla rovescia per il decennale del Pride a Varese, fissato per sabato 20 giugno.

Leggi anche: Boom di turisti, a Napoli previste due milioni di presenze ad aprile

Musei di Rimini, boom di presenze scolastiche: quasi 29mila solo tra marzo e giugnoLa primavera in corso fa registrare un bilancio straordinario per le attività didattiche dei Musei di Rimini. Sono quasi 29 mila le presenze tra attività e visite scolastiche registrate da marzo e in ... altarimini.it

Startup Weekend Rimini, al via la sesta edizione: 80 studenti in gara per tre giorniFino a domenica nella sede di RivieraBanca, sei scuole superiori del territorio si sfidano tra imprenditoria e innovazione ... altarimini.it