Rima Abu Rhama prima donna pugile a Gaza | La boxe in Palestina è resistenza e rivendicazione femminista

Rima Abu Rhama ha fondato nel 2020 Gaza Boxing Women, il primo club di pugilato femminile a Gaza. La pugilatrice afferma che la boxe rappresenta resistenza e rivendicazione femminista in Palestina. Il club mira a rompere tabù e a offrire alle donne palestinesi uno spazio di libertà. La presenza di Abu Rhama come prima donna pugile nella regione sottolinea l'apertura di un nuovo percorso nel settore sportivo femminile locale.

Fondata nel 2020 da Rima Abu Rhama, Gaza Boxing Women è diventata il primo club di pugilato femminile della Striscia: un progetto nato per rompere tabù e conquistare spazi di libertà per le donne palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kindness. A young man who had an accident received heartfelt help from a woman.

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