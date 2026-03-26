Il campo largo si unisce su Gaza | La prima cosa che faremo al governo è riconoscere lo Stato di Palestina

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato di Alleanza Verdi-Sinistra ha dichiarato durante un programma radiofonico che il primo atto del nuovo governo sarà il riconoscimento dello Stato di Palestina. La discussione sulla politica estera vede divisioni tra le forze politiche, ma lui ha affermato che non si hanno più timori riguardo alle decisioni da assumere. La posizione sulla questione di Gaza si unisce a questa dichiarazione, senza ulteriori precisazioni.

Sulla politica estera ci sono delle divisioni, ma "non abbiamo più paura di nulla". Lo ha detto Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ospite di Scanner Live. In studio con lui i capigruppo alla Camera del M5s Riccardo Ricciardi e del Pd Chiara Braga. Grimaldi ha rilanciato l'unità anche sui temi più delicati: "La prima cosa che faremo con questo governo è riconoscere lo Stato di Palestina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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