È arrivata una nuova proposta per la cucina di tutti i giorni, che combina praticità e attenzione ai dettagli. Si tratta di un piatto di rigatoni preparato con un ragù di noci e Dadocrema Vegetale, ideale per chi cerca un pasto gustoso senza perdere troppo tempo. La ricetta punta a offrire un’alternativa semplice da realizzare, mantenendo cura nella scelta degli ingredienti e nella preparazione.

C’è un nuovo modo di vivere la cucina di tutti i giorni: più semplice, più veloce, ma anche più curato. Una cucina che non ha bisogno di effetti speciali, perché trova la sua eleganza nei dettagli autentici. In questo scenario si inserisce Dadocrema Bauer, il dado in tubetto che sta cambiando il modo di insaporire e valorizzare i piatti quotidiani. Una purea di verdure morbida e vellutata, versatile e immediata, che permette di dosare con precisione, evitare sprechi e dare carattere anche alle preparazioni più essenziali. È il dado “smart & glam”: pratico, naturale, rispettoso degli ingredienti e perfetto per chi ama cucinare con creatività senza complicazioni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rigatoni con ragù di noci e Dadocrema Vegetale

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