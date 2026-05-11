Spaghetti con asparagi pancetta e tarallo sbriciolato | la ricetta

Per preparare gli spaghetti con asparagi, pancetta e tarallo sbriciolato si utilizzano 320 grammi di pasta, 350 grammi di asparagi freschi, 150 grammi di pancetta, tre taralli pugliesi, uno spicchio d’aglio, olio, sale, pepe e, facoltativamente, pecorino. Dopo aver lavato gli asparagi e rimosso le parti dure, si cuociono la pasta e gli asparagi. La pancetta viene rosolata con l’aglio e si unisce il tutto, completando con i taralli sbriciolati prima di servire.

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Ingredienti per 4 persone320g di spaghetti350g di asparagi freschi150g di pancetta tesa o affumicata3 taralli pugliesi classici o al pepe 1 spicchio d'aglioOlio extravergine d'oliva qbSale e pepe qbPecorino grattugiato (facoltativo)Procedimento:Lavare accuratamente gli asparagi, rimuovere la.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spaghetti con asparagi in due consistenze e pancetta Notizie correlate Spaghetti all'italiana: la ricettaIngredienti per 4 persone: 320 g di spaghetti400 g di carne macinata di bovino100 g di pane raffermo (solo mollica)1 uovo grande60 g di parmigiano... Spaghetti viola su fonduta di parmigiano e granella di pistacchio: la ricettaIngredienti per 4 persone:-320g di Spaghetti (o Linguine)-400 g di cavolo cappuccio viola-150 g di Parmigiano Reggiano-100 ml di panna-Llatte se... Si parla di: Menu di maggio: 114 ricette con frutta e verdura di stagione; Come cucinare le fave fresche: idee semplici. Garmugia Lucchese: la zuppa toscana aristocratica del '600. Primizie primaverili (fave, piselli, asparagi, carciofi), macinato di vitello e pancetta. reddit Pasta con asparagi e pancetta1) Cuocete a vapore 500 gr di asparagi, privati della loro parte finale, la più dura, per 10-12 minuti; quando si saranno ammorbiditi, tagliateli a pezzetti e fateli soffriggere per qualche minuto in ... grazia.it