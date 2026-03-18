Una cassiera è stata minacciata con un taglierino alla gola durante una rapina in un supermercato di Carosino, vicino Taranto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri subito dopo l'episodio, e sono stati sequestrati 600 euro. La rapina si è verificata nel centro del paese e ha coinvolto una sola persona armata.

Un arresto e 600 euro sottratti, questo il bilancio di una rapina avvenuta in un supermercato di Carosino (Taranto). La titolare dell’esercizio è stata minacciata con un taglierino e costretta a consegnare l’incasso. L’uomo, un 48enne del posto, è stato identificato e fermato dai Carabinieri dopo accurate indagini. Rapina con taglierino a Carosino La fuga e l’allarme Le immagini e le testimonianze L’identificazione e la perquisizione Rapina con taglierino a Carosino Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri nella sera di ieri, intorno alle ore 19, un individuo con il volto coperto da una mascherina chirurgica ha fatto irruzione in un supermercato situato nel centro abitato di Carosino (Taranto). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una cassiera a Carosino vicino Taranto, minacciata con un taglierino alla gola durante una rapina

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