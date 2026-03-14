Tampona l'auto della ex e la minaccia dal finestrino con le forbici | Apri la portiera che ti devo ammazzare

Un uomo di 38 anni ha inseguito e speronato l'auto dell'ex compagna a Rimini. Dopo averla raggiunta, ha avvicinato il finestrino e ha minacciato la donna dicendo:

Un uomo di 38 anni ha inseguito e speronato l'auto dell'ex compagna a Rimini minacciandola poi dal finestrino: "Apri che ti devo ammazzare". La donna è riuscita a far ripartire la macchina e a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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