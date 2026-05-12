A Bruxelles lo sciopero nazionale contro le riforme fiscali del governo

Martedì a Bruxelles si è svolta una manifestazione di proporzioni significative, con decine di migliaia di lavoratori che si sono radunati nel centro della città. La protesta è stata organizzata contro le recenti riforme fiscali approvate dal governo, attirando partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha coinvolto vari settori e ha portato a momenti di tensione e blocchi del traffico cittadino.

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