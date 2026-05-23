Riforma per il recupero crediti? Non s’ha da fare! PIAZZA LIBERTÀ ritorna sabato 23 maggio 2026
La Riforma del codice di procedura civile (DDL S. 978) per un recupero credito facile e rapido non s’ha da fare! Siccome giornali e tv a libro paga di questo regime legano il somaro dove vuole il padrone e non riportano ciò che è scomodo per questo piccolo Stato profondo – non è un caso se L’Italia si ritrova al 56° posto su 180 paesi nell’ Indice (RSF) – pochi sanno che il Senato dovrebbe discutere il Disegno di Legge 978, intitolato in politichese: “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito”. In italiano, è una Riforma del codice di procedura civile per il recupero credito attraverso un avvocato, bypassando il giudice e il tribunale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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