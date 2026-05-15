Commissione Covid il punto con l’Avv Eleonora Coletta PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 16 maggio 2026

La commissione parlamentare che si occupa della gestione dell’emergenza Covid ha incontrato l’Avv. Eleonora Coletta per fare il punto sulla situazione. La discussione si è concentrata sulle criticità emerse durante la gestione dell’emergenza e sulle ultime novità approvate. La ripresa degli appuntamenti in piazza Libertà è prevista per sabato 16 maggio 2026, segnando una ripresa delle attività pubbliche. La commissione sta proseguendo le indagini sulla gestione complessiva dell’emergenza sanitaria, analizzando vari aspetti e decisioni prese nel corso del periodo.

Per fare il punto abbiamo invitato l’Avv. Eleonora Coletta, non soltanto bene informata sullo stato dell’arte, ma anche audita dalla Commissione Covid per la nefasta vicenda in cui ha perso il marito e il padre. Avvocato Pubblico da circa venti anni, prima della ASL di Taranto ora dell’INAIL, si è sempre occupata dello studio della prevenzione del rischio in sanità. E’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ed è Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Taranto. Con l’avvocato Coletta, apprenderemo le novità della Commissione bicamerale che sta indagando sulla cattiva gestione del pandemonio Covid. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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