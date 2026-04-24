Dopo circa un mese di interruzione per motivi di salute, Piazza Libertà riapre al pubblico sabato 25 aprile 2026. La piazza era stata chiusa temporaneamente per consentire interventi di manutenzione e riparazioni. La riapertura coincide con il fine settimana festivo e coinvolge diverse attività commerciali e di intrattenimento che si svolgeranno nella zona. La decisione di riaprire è stata comunicata dagli organizzatori locali.

E, a proposito di salute, cosa c’è di più bello e importante dell’equilibrio e del benessere psicofisico? Se ne parlerà in questa puntata con gli autorevoli ospiti:Marino Lusa, docente coordinatore, iridologo, gemmoderivati;Flavia Postal professionista di riflessologia e bioenergetica;Nicola Mamoli direttore di Mai Soli, lo Studio di Medicina naturale Integrata di Reggio Emilia; professionisti che accompagnano la persona in un percorso di auto guarigione del corpo al fine di raggiungere l’equilibrio e il benessere psicofisico totale. La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 14 marzo 2026 Ladrocinio di bambini. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 7 marzo 2026 Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Dopo un mese, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 aprile 2026

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