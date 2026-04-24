Dopo un mese PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 aprile 2026
Dopo circa un mese di interruzione per motivi di salute, Piazza Libertà riapre al pubblico sabato 25 aprile 2026. La piazza era stata chiusa temporaneamente per consentire interventi di manutenzione e riparazioni. La riapertura coincide con il fine settimana festivo e coinvolge diverse attività commerciali e di intrattenimento che si svolgeranno nella zona. La decisione di riaprire è stata comunicata dagli organizzatori locali.
E, a proposito di salute, cosa c’è di più bello e importante dell’equilibrio e del benessere psicofisico? Se ne parlerà in questa puntata con gli autorevoli ospiti:Marino Lusa, docente coordinatore, iridologo, gemmoderivati;Flavia Postal professionista di riflessologia e bioenergetica;Nicola Mamoli direttore di Mai Soli, lo Studio di Medicina naturale Integrata di Reggio Emilia; professionisti che accompagnano la persona in un percorso di auto guarigione del corpo al fine di raggiungere l’equilibrio e il benessere psicofisico totale. La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 14 marzo 2026 Ladrocinio di bambini. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 7 marzo 2026 Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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