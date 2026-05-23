Riforma per il recupero crediti? Non s’ha da fare! PIAZZA LIBERTÀ puntata di sabato 23 maggio 2026

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, a Piazza Libertà, è stato annunciato che la riforma del codice di procedura civile sul recupero crediti non si farà. La proposta di legge S. 978, che prevedeva modifiche alle procedure, è stata respinta. Non sono stati approvati nuovi strumenti per accelerare i tempi di recupero. La discussione parlamentare si è conclusa senza approvazione del testo. Nessuna modifica è stata introdotta nel sistema attuale di gestione dei crediti.