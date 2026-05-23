Riforma per il recupero crediti? Non s’ha da fare! PIAZZA LIBERTÀ puntata di sabato 23 maggio 2026

Da imolaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, a Piazza Libertà, è stato annunciato che la riforma del codice di procedura civile sul recupero crediti non si farà. La proposta di legge S. 978, che prevedeva modifiche alle procedure, è stata respinta. Non sono stati approvati nuovi strumenti per accelerare i tempi di recupero. La discussione parlamentare si è conclusa senza approvazione del testo. Nessuna modifica è stata introdotta nel sistema attuale di gestione dei crediti.

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La Riforma del codice di procedura civile (DDL S. 978) per un recupero credito facile e rapido non s’ha da fare! PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 23 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Armando Manocchia spiega che, poiché giornali e tv a libro paga di questo regime legano il somaro dove vuole il padrone e non riportano ciò che è scomodo per questo piccolo Stato profondo – non è un caso se L’Italia si ritrova al 56° posto su 180 paesi nell’ Indice (RSF) – pochi sanno che il Senato dovrebbe discutere il Disegno di Legge 978, intitolato in politichese: “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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