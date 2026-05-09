Biosorveglianza PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 9 maggio 2026
Sabato 9 maggio 2026, in piazza Libertà si è svolta una manifestazione dedicata alla biosorveglianza, una nuova tecnologia che monitora la salute pubblica attraverso sistemi di rilevamento biologico. La giornata ha attirato diversi partecipanti interessati a conoscere le applicazioni di questa innovazione, che si presenta come un'evoluzione rispetto alle misure di contenimento adottate durante le emergenze sanitarie passate. La manifestazione ha incluso interventi e dimostrazioni pratiche sulla gestione dei dati biologici.
PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 9 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Ebbene. Sapete tutti che la Rana dalla bocca larga ha rigettato gli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS. Evviva! Brava! Peccato però che sia stato fatto soltanto per dare una parvenza di sovranità politica e sanitaria da rifilare agli affetti da dabbenaggine, che ancora credono ai mestieranti della politica partitica. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. Popolazione o produzione eccessiva sulla terra? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 2 maggio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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