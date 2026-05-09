Biosorveglianza PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 9 maggio 2026

Sabato 9 maggio 2026, in piazza Libertà si è svolta una manifestazione dedicata alla biosorveglianza, una nuova tecnologia che monitora la salute pubblica attraverso sistemi di rilevamento biologico. La giornata ha attirato diversi partecipanti interessati a conoscere le applicazioni di questa innovazione, che si presenta come un'evoluzione rispetto alle misure di contenimento adottate durante le emergenze sanitarie passate. La manifestazione ha incluso interventi e dimostrazioni pratiche sulla gestione dei dati biologici.

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