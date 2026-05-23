Riforma degli istituti tecnici incontro a Forlimpopoli | No a una rivoluzione silenziosa che impoverisce la scuola pubblica

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolto giovedì a Forlimpopoli l'incontro pubblico sulla riforma degli istituti tecnici introdotta dal Governo Meloni alla presenza del segretario territoriale del Pd Enrico Monti, dell'insegnante Roberto Riguzzi, del segretario della Flc Cgil Forlì-Cesena Alexander Fiorentini, di Jacopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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