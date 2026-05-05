Protesta anche l’Abruzzo contro la riforma degli istituti tecnici e a Pescara c’è un’assemblea pubblica
Venerdì 7 maggio le scuole tecniche di tutta Italia saranno chiuse in occasione di uno sciopero generale, e anche in Abruzzo si svolgerà un'assemblea pubblica a Pescara. Tre presidi locali hanno annunciato il loro sostegno alla protesta, organizzata da diverse sigle sindacali che criticano la riforma degli istituti tecnici, definendola priva di confronto e diffusa in molte città. La mobilitazione coinvolge diverse realtà del settore scolastico.
Venerdì 7 maggio si fermano gli istituti tecnici del Paese e l’Abruzzo non farà eccezione con ben tre presidi per dire no a una riforma “impostata senza confronto e ormai ramificata in decine di città capoluogo”, denunciano Flc Cgil, Cobas Scuola, Usb Pubblico Impiego e Cur Sur che hanno indetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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