Protesta anche l’Abruzzo contro la riforma degli istituti tecnici e a Pescara c’è un’assemblea pubblica

Venerdì 7 maggio le scuole tecniche di tutta Italia saranno chiuse in occasione di uno sciopero generale, e anche in Abruzzo si svolgerà un'assemblea pubblica a Pescara. Tre presidi locali hanno annunciato il loro sostegno alla protesta, organizzata da diverse sigle sindacali che criticano la riforma degli istituti tecnici, definendola priva di confronto e diffusa in molte città. La mobilitazione coinvolge diverse realtà del settore scolastico.