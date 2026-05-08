Riforma degli istituti tecnici Pd Umbria | Misura che rischia di snaturare la missione educativa della scuola pubblica

Il Partito Democratico dell'Umbria ha espresso preoccupazione riguardo alla prossima riforma degli istituti tecnici, prevista per l’anno scolastico 20262027. La modifica introduce indirizzi rinnovati e nuovi quadri, ma il partito sostiene che potrebbe alterare la missione educativa della scuola pubblica italiana. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa riforma e sulle sue caratteristiche principali, senza entrare in dettagli sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti.

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