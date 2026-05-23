Rifondazione Foggia Calcio | Francavilla al comando si cerca il nuovo DS

Il nuovo direttore generale del Foggia Calcio è stato annunciato: si tratta di Francavilla. La società sta cercando un nuovo direttore sportivo, con la selezione ancora in corso. La squadra si trova in una fase di riorganizzazione, con cambi alla guida dirigenziale. La ricerca del nuovo DS si concentra su candidati interni ed esterni, senza ancora aver definito un nome. La società ha comunicato che i lavori di ristrutturazione proseguono per preparare la stagione futura.

Foggia, inizia la settimana della rifondazione: Francavilla è il nuovo DG, caccia al DS. Il futuro del Foggia Calcio entra nel vivo. La prossima settimana si preannuncia come uno spartiacque decisivo per delineare il volto del club rossonero, chiamato a una profonda operazione di ricostruzione tecnica e societaria dopo la deludente retrocessione. Francavilla al timone, il primo tassello. La società ha ufficializzato il primo passo della nuova era: Giovanni Francavilla sarà il Direttore Generale del club a partire dal prossimo 1° luglio. Una figura di spessore, chiamata a gestire la complessità di un ambiente che ha urgente bisogno di ritrovare equilibrio e programmazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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