Foggia Calcio si pensa al ritorno di Francavilla

Il Foggia Calcio sta valutando la possibilità di riaccogliere Giovanni Francavilla, attualmente segretario generale dell’Audace Cerignola. Francavilla, il cui contratto con il club ofantino scadrà a breve, potrebbe tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale all’interno della società foggiana. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, mentre non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui tempi previsti.

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