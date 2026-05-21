Foggia Calcio si pensa al ritorno di Francavilla
Il Foggia Calcio sta valutando la possibilità di riaccogliere Giovanni Francavilla, attualmente segretario generale dell’Audace Cerignola. Francavilla, il cui contratto con il club ofantino scadrà a breve, potrebbe tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale all’interno della società foggiana. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, mentre non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui tempi previsti.
Giovanni Francavilla, attualmente segretario generale dell’Audace Cerignola, sarebbe in scadenza con il club ofantino e potrebbe tornare ad occuparsi dietro la scrivania del Foggia Calcio. Si tratterebbe di un ritorno romantico (il numero tre per Francavilla), ma le parti si rivedranno dopo l’iscrizione al prossimo campionato di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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